Курганцам из-за работы спецтехники по уборке снега запретили парковать машины вдоль дорог

В Кургане из-за машин, которые автовладельцы оставляют на обочинах, техника не может вывезти снег и качественно очистить дорогу. Проезжая часть заужается, а это, в свою очередь, приводит к пробкам и повышает риск ДТП.

Стоянка транспортных средств запрещена с 20.00 часов вечера до 6.00 часов утра по улицам:

- Князева (1 микрорайон);

- Генерала Дубынина: от ул. Мостостроителей до ул. Т. Мальцева;

- Р. Зорге: от ул. К. Мяготина до ул. Свердлова и от ул. К. Мяготина до ул. Родионова;

- Пушкина: от ул. Карельцева до ул. Красина, от ул. Красина до ул. Кирова, от ул. Комсомольской до ул. Ленина;

- Кравченко: от ул. Сибирской до ул. Гоголя;

- пр. Конституции: от ул. Бажова до ул. Юргамышской;

- Родионова: от ул. Р. Зорге до ул. 1 Мая;

- Криволапова: от ул. Пушкина до ул. 9-я Больничная;

- Гоголя: от ул. Гоголя, 2 до ул. Тобольной и от ул. Ленина до ул. Половинской;

- К. Маркса: от ул. Ленина до ул. Половинской;

- М. Горького: от ул. М. Горького, 4 до ул. Аргентовского;

- Советская: от ул. Красина до ул. Савельева;

- Климова: от ул. Красина до ул. Ленина;

- Красина: от ул. Станционной до ул. Куйбышева;

- Кирова: от ул. Станционной до ул. Климова;

- Томина: от ул. Томина, 110 до ул. Куйбышева;

- Володарского: от ул. К. Маркса до ул. Климова;

- Ленина: от ул. К. Мяготина до ул. Станционной;

- Пичугина: от ул. Куйбышева до ул. К. Маркса;

- Савельева: от ул. Гоголя до ул. К. Мяготина;

- К. Мяготина: от ул. Пролетарской до ул. Ипподромной;

- Карбышева: от ул. Кузнецова до ул. Пригородной;

- Лесопарковая: от ул. Пригородной до разворотного кольца на ул. Лесопарковой;

- пр. М. Голикова: от ул. Илизарова до ул. Мостостроителей;

- Витебского: от ул. Мостостроителей до ул. Т. Мальцева и от пр. Первомайского до ул. Илизарова;

- Т. Мальцева: от ул. Алексеева до ул. Витебского.

Запрет на парковку будет действовать на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах. Стоянка автомобилей на улице Свердлова – от улицы Пушкина до ул. Р. Зорге - запрещена в течение всего дня.

В соответствии с постановлением администрации города Кургана в местах действия ограничений в установленный срок будут выставлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспорта и табличка «Работает эвакуатор», сообщили в пресс-службе администрации города. Автомобили, припаркованные в их нарушение, будут помещаться на штрафстоянку.