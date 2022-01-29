Курганцам объяснили, куда жаловаться на некачественную уборку снега во дворах

Администрация Кургана на своем сайте разместила телефоны и электронные адреса структур и ведомств, которые, как заверила глава города Елена Ситникова, обязательно отреагируют на ваши обращения по некачественной уборке снега во дворах.

Также напоминаем телефон Административно-технической инспекции города Кургана: 42-82-45, 45-77-59.

Написать о своей проблеме, задать вопрос, оставить жалобу или выразить благодарность можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе».

Если вы не удовлетворены качеством ответов, полученных по итогам ваших обращений на данные ресурсы, вы можете проинформировать об этом аппарат губернатора Курганской области по электронной почте letter@kurganobl.ru, чтобы ваш вопрос был рассмотрен дополнительно.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что в обращении в аппарат губернатора необходимо указать фамилию, имя отчество, адрес и контактный телефон для связи, когда и куда вы обращались, когда и от какого органа власти или местного самоуправления получили ответ, приложить данный ответ (если ответ дан в электронном виде на сайте или в социальных сетях – скрин ответа). Также укажите причину жалобы на полученный ответ: нарушены ли сроки ответа, какая ваша проблема не решена, даны ли вам ответы или разъяснения по всем поставленным вами вопросам. Выполнение всех этих условий поможет специалистам аппарата губернатора разобраться в ситуации, чтобы решить вашу проблему или дать необходимые разъяснения.

Фото Николая Пушилина.