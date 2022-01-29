Курганцам объяснили причины роста взноса на капремонт домов

Увеличение размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Курганской области имеет объективные причины. Это дали понять участники пресс-конференции, которую сегодня, 28 января, в режиме онлайн провело правительство региона в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

- В связи с изменением федерального законодательства был расширен перечень видов работ, проводимых при капитальном ремонте дома. В нем появились такие виды работ, как техническое освидетельствование лифтов, проверка достоверности определения сметной стоимости и иные, - сообщила исполняющая обязанности директора Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Елена Федянина.

Помимо этого за восемь лет, которые не повышался тариф, выросла стоимость работ и строительных материалов, строителями стали применяться более современные технологии.

- Если раньше плоские кровли ремонтировались наплавляемыми материалами, то теперь используются мембранные ПВХ-материалы. Если при ремонте фасадов раньше использовали цементно-песчаные растворы, то сейчас — сухие смеси. Новые технологии продлевают срок эксплуатации объектов, но и дороже стоят, - указал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Александр Медведев.

Все это, по утверждению участников пресс-конференции, и привело к необходимости повысить размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Курганской области.

Как ранее сообщало наше издание, тариф вырос с 6 рублей 97 копеек за один квадратный метр общей площади помещения до 9 рублей 45 копеек. Рост составил 2 рубля 48 копейки за «квадрат», или 35,5%. Например, для собственников двухкомнатных квартир расходы на капремонт дома вырастут примерно на 100 рублей в месяц.

Николай Волков.