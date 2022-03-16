Курганцам, оставшимся без работы, предлагают получить новую профессию

Безработные жители региона могут получить новую профессию благодаря обучению через Центры занятости населения. Курсовая подготовка помогает кандидатам приобрести востребованную компетенцию или переквалифицироваться, если возможность трудиться по имеющейся профессии уже утрачена.

В 2021 году в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Курганской области» обучение прошли 745 безработных граждан.

Поменять род деятельности и трудоустроиться благодаря содействию центра занятости удалось и жителю города Кургана Артёму Антонову. Ранее молодой человек работал в сфере торговли и услуг. Со слов Антона, он получил специальность наладчика станков с программным управлением и теперь работает на заводе - в АО «АК «Корвет».

Профессиональное обучение или переобучение через центр занятости могут пройти: все, кого официально признали безработными, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, тоже могут заявиться на обучение.

За информацией по обучению и переобучению необходимо обращаться в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области по телефону: (3522) 45-46-21 и в центры занятости населения по месту жительства или по месту пребывания.

С перечнем профессий (специальностей) для обучения ознакомьтесь на сайте Главного управления по труду и занятости населения по Курганской области.