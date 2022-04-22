Курганцам подсказали, где можно пересечь российско-казахстанскую границу

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям информирует о возобновлении работы мест пересечения границы на территории Курганской области.

Перечень мест пересечения границы:

- в Целинном муниципальном округе – Луговая-Белояровка, Целинное-Коктерек, Казак-Кочердык-Узынагаш;

- в Звериноголовском муниципальном округе – Звериноголовское Березово, Зубарека-Сибирка;

- в Притобольном районе – Ясная-Песчанка;

- в Половинском муниципальном округе – Романово-Гренадерка.

Пропуск жителей приграничных территорий в местах пересечения границы будет осуществляться в пятницу, субботу, воскресенье с 09.00 до 16.00 (время курганское) при поступлении заявок в подразделения Пограничного управления.

По информации, представленной казахстанскими партнерами, функционирование мест пересечения границы, расположенных против Петуховского муниципального округа, не представляется возможным. Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.