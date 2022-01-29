Курганцам подсказали, как во дворах убирать снег

Как сделать, чтобы зимой во дворах не скапливался снег? Своим опытом организации уборочных работ поделилась руководитель одного из товариществ собственников жилья в Заозерном микрорайоне города Кургана Надежда Веденёва. Ее слова прозвучали во время очередного рейда «санитарного патруля», который журналисты провели совместно с представителями Общественной палаты Курганской области.

- В наше ТСЖ входит два многоквартирных дома. В их дворах поддерживается образцовая чистота. После каждого снегопада автовладельцы сами разгребают свои машины при помощи лопат, которые хранятся в свободном доступе в подъездах. Дворникам приходится почистить только крылечки подъездов и тротуары. Потом мы вызываем снегоуборочную технику, она сгребает и вывозит из наших дворов снег. График уборки мы доводим до жильцов через группу в мессенджере и объявления на подъездах, чтобы люди не парковали в это время свои машины во дворе и дали нормально поработать снегоуборщикам, - сообщила Надежда Веденёва.

По ее словам, привлечь к уборке снега жильцов их вынудила необходимость. Найти сейчас дворников в Кургане нелегко. Люди не хотят на морозе кидать снег. А если соглашаются, то выдвигают такие требования по зарплате, которое ТСЖ выполнить не может – взносы на содержание дома для жильцов существенно вырастут.

- Мы нашли двух дворников на зарплату, которую смогли им платить. Однако для этого нам самим приходится им помогать, поскольку за такие деньги убирать снег не было желающих, - пояснила руководитель ТСЖ в Заозерном.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.