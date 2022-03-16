Курганцам посоветовали не путать «грязную» зарплату с «чистой»

Средняя номинальная начисленная заработная плата — это заработная плата до вычета из нее налога на доходы физических лиц (или, как его часто называют, подоходного налога) и некоторых сборов. Об этом «Новому миру» сообщил заместителя руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, начальник отдела государственной статистики по Курганской области Свердловскстата Константин Пугин.

- Кроме того, в среднюю номинальную начисленную заработную плату входят различные компенсации, отпускные, премии и ряд других выплат, в том числе и неденежных – например, выдача части заработка зерном, что встречается в период уборочных работ в сельской местности, - добавил наш собеседник.

По его словам, в расчетке номинальная начисленная заработная плата указывается в графе «Начислено». В народе ее еще называют «грязной». И, разумеется, она выше «чистой», которую человек получает на руки после вычета из нее налога на доходы физических лиц.

Напомним, что, по данным Свердловскстата, в декабре 2021 года средняя номинальная начисленная заработная плата в Курганской области составила 45 577,7 рубля. А у работников бюджетной сферы, крупных и средних предприятий (без учета сферы малого предпринимательства, где трудится значительная часть населения региона) она оказалась выше — 50 215,7 рубля.

- Обращаю внимание на то, что это зарплаты до вычета подоходного налога и иных сборов. Кроме того, декабрьские зарплаты всегда выше, чем в остальные месяцы, потому что в них входят квартальные и годовые премии, а также иные виды поощрений, - указал Константин Пугин.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.