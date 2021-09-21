Курганцам предложили очистить от мусора свой город

С понедельника, 13 сентября в Кургане стартовал осенний месячник по санитарной очистке города. Власти областного центра пригласили горожан присоединиться к уборке и помочь привести в порядок город перед зимой.

Пока в городе прошли организационные рамочные мероприятия по информационно-разъяснительной работе с жителями Кургана, руководителями предприятий и организаций. В адрес крупных промпредприятий, управляющих компаний разосланы депеши с приглашениями Как утверждают в пресс-службе администрации, многие организации смогли откликнуться на призыв городских властей.

С руководителями управкомпаний, ТСЖ, ТОСов и прочих организаций собираются провести отдельное совещание. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдадут требования по незамедлительной уборке территорий от мусора, очистке газонов, клумб, вазонов от сухой листвы, травы, цветов, помывке окон, витрин и фасадов.

На Шуховском полигоне ТБО может быть организован бесплатный приём мусора, собранного после субботников, однако по предварительным заявкам, которые надо обязательно передавать в АТИ. Месячник по санитарной очистке города продлится по 15 октября 2021 года.

Фото администрации Кургана.