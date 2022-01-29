Курганцам предоставили право подать заявку на предоставление налоговой льготы

Жителям Курганской области предоставили право подать заявку на предоставление одной налоговой льготы. К льготной категории граждан относятся Герои СССР и Герои РФ, россияне, награжденные орденом Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций, военнослужащие; лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. У остальных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации такого права нет

Кроме этого, налоговые органы могут рассмотреть заявки пенсионеров по освобождению от налогообложения имущества пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет, которым в выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.

Для получения льготы по налогу на имущество, транспортному налогу либо по земельному налогу граждане могут представить заявление, а также ряд документов, подтверждающих право на льготу.

При определении суммы налога налоговая льгота предоставляется только в отношении одного объекта (квартира/комната; жилой дом; помещение/сооружение; хозяйственное строение/сооружение; гараж/машино-место) каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Подать заявление на льготу, не выходя из дома, можно посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Жизненные ситуации».

Если в заявлении на льготу не указано ограничение по периоду ее применения, то она может применяться налоговым органом без ограничения действия.

Для корректного проведения массового расчета налогов рекомендуем подать заявление о предоставлении налоговой льготы заблаговременно.