Курганцам, тяжело перенесшим COVID, помогают научиться дышать заново

Реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, в Зауралье проводят три медицинских организации. Это Курганская областная клиническая больница, Курганский областной госпиталь для ветеранов войн и Отделенческая больница на станции Курган (железнодорожная). Об этом «Новому миру» сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике регионального Департамента здравоохранения Елена Носова.

- В эти учреждения помещают пациентов, которые нуждаются в круглосуточном врачебном наблюдении. Им обеспечивают кислородную поддержку и интенсивную медикаментозную терапию, проводят занятия по лечебной и дыхательной гимнастике, - указала Елена Геннадьевна.

По словам исполняющего обязанности главного врача Курганской областной клинической больницы Николая Плотникова, в настоящий момент к ним поступают пациенты с тяжелым поражением легочной ткани, которым требуется продолжительная реабилитация в стационарных условиях.

- К примеру, пациент прошел курс лечения, его тесты на коронавирус дают уже отрицательный результат, но он все еще не может быть опущен домой, поскольку нуждается в респираторной поддержке и круглосуточном наблюдении медицинских специалистов. Таких пациентов сейчас достаточно много. В нашей больнице большая часть коек специализированного пульмонологического отделения задействована как раз для реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции, которым нужна реабилитацию легочной дисфункции, - рассказал нашему изданию Николай Плотников.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.