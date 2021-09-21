Курганцам выплачено свыше 120 млн рублей в качестве ежемесячных пособий

В Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области поступило более 22 тысяч заявлений на предоставление выплат беременным женщинам и одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет.

Приём и обработка документов ведутся ежедневно, утверждают в пресс-службе ОПФР по Курганской области.

Для принятия решения о назначении ежемесячного пособия ОПФР делает запросы в региональные и федеральные органы власти. Уточняются персональные данные, сведения о доходах и имуществе заявителей, наличие судебных решений о выплате алиментов и другая информация. В связи с этим максимальный срок рассмотрения заявления может составлять до 30 рабочих дней. В настоящее время специалистами обработано порядка 75% поступивших заявлений.

Обратиться за получением данных мер социальной поддержки можно с 1 июля 2021 года. Правом на ежемесячные выплаты обладают мамы и папы, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет. Также поддержка рассчитана на будущих мам, вставших на учет в медицинских организациях в первые 12 недель беременности. Общим условием для обеих категорий является уровень среднедушевого дохода семьи – он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе. В Курганской области этот показатель составляет 10 696 тысяч рублей.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если гражданин обращается за выплатой в сентябре 2021 года, то будут учитываться доходы семьи c мая 2020 года по апрель 2021 года.При комплексной оценке нуждаемости также берется в расчет наличие недвижимости и транспорта.

Подать заявление можно онлайн через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ruили лично в клиентской службе Пенсионного фонда. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан ведется по предварительной записи.

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