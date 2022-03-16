Курганцев предупредили о наказании за жестокое обращение с животными

Администрация города и Управление ветеринарии Курганской области напоминают, каждый владелец пушистых и хвостатых созданий должен нести ответственность за них и правильно содержать.

Согласно федеральному закону «Об обращении с животными» запрещается:

– проводить на животных операции без обезболивания;

– натравливать своего питомца на других животных;

– отказываться от животных до их определения в приют;

– торговать животными в непредназначенных для этого местах;

– проводить и участвовать в мероприятиях, влекущих за собой смерть или нанесение травм животным.

Если вы стали свидетелями жестокого обращения с животными, зафиксируйте этот факт на фото или видео. Затем составьте жалобу (лучше коллективную) и подайте заявление участковому уполномоченному полиции.

Если вы увидели на улице безнадзорное животное, которое проявляет агрессию, можно подать заявление на его отлов. В Кургане заявки принимает Департамент развития городского хозяйства по будням с 8:30 до 17:30 по телефону: 42-89-06.

Бирка в ухе животного говорит о том, что его стерилизовали и вакцинировали. Если безнадзорные пес или кошка тянутся к людям, то, возможно, они потерялись. В этом случае нужно:

– проверить, есть ли ошейник, а на нем - медальон с номером телефона хозяина;

– поискать объявление о пропажи животного в Интернете;

– разместить объявление о найдёныше в социальных сетях.

Берегите домашних животных, ухаживайте за ними и тогда они станут вам лучшими друзьями, подарят ласку, тепло и любовь.

По информации пресс-службы администрации города Кургана. Фото Николая Пушилина.