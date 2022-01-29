Курганцев приглашают на День открытых дверей в онкодиспансер

В Курганском областном онкологическом диспансере 28 января с 15:00 до 17:00 часов состоится День открытых дверей по раннему выявлению злокачественных новообразований наружных локализаций.

Консультативный приём будут осуществлять онколог, онкогинеколог. Дополнительно будут проводиться обследования: маммография, рентгенография, ультразвуковые исследования. Все консультации и исследования проводятся бесплатно. В связи с введением противоэпидемических мероприятий приём осуществляется строго по предварительной записи, уточнили в центре медицинской профилактики. При себе иметь паспорт, медицинский полис. Телефоны для справок и записи: 43-75-25; 43-75-26; 43-75-27.

Каждый человек должен серьёзно относиться к своему здоровью.

• Появление беспричинной слабости, похудания, апатии. • Частые боли в животе, потеря аппетита, затруднение прохождения пищи при глотании, черный кал. • Упорный сухой кашель или кашель с мокротой, кровь в мокроте, осиплость голоса. • Появление припухлости на губе; в молочных железах; в мягких тканях; пигментные образования с быстрым ростом. • Появление длительной ежедневной небольшой температуры (37-37,5° С), кожного зуда, увеличение лимфатических узлов – все эти признаки должны заставить Вас обратиться к врачу!