Курганцев приглашают на православную выставку-ярмарку

В спорткомплексе имени Горбенко 25 января открылась XIV Международная православная выставка-ярмарка «Добрый свет Рождества».

Она посвящена двум юбилейным датам: 600-летию обретения мощей святого преподобного Сергия Радонежского и 150-летию со дня рождения святой царицы-страстотерпицы Александры Федоровны Романовой. На выставочной площадке была представлена экспозиция «Светоч Земли Русской», посвященная духовному подвигу преподобного Сергия Радонежского, рассказывающая как о жизненном пути святого, так и о чудесах, совершаемых им. Еще одна экспозиция - «Святая царица-мученица» - повествует о служении России и ее народу последней российской императрицы Александры Федоровны Романовой.

В этом году «Добрый свет Рождества» подарила горожанам уникальную возможность увидеть святыню - чудотворный список иконы Божией Матери «Целительница». Все желающие могут задать вопросы священнику и помолиться перед святыней.

На выставке представлены иконы, которые прибыли в Курган за сотни и тысячи километров, церковная утварь, духовная литература, православные ювелирные изделия, сообщили в пресс-службе администрации города. Посетители смогут приобрести натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, продукцию пчеловодства, лекарственные сборы, настоящие русские валенки, одежду из хлопка, льна и шерсти. Также на выставке представлены мед, рыба, колбасные изделия и сыры, конфеты и чай, травы. Свою продукцию презентуют швейные и трикотажные фабрики.

Запланирована обширная культурно-просветительская программа. Пройдут встречи с творческими музыкальными и театральными коллективами, вокалистами, православными писателями и бардами.

Международная православная выставка-ярмарка «Добрый свет Рождества» будет работать до 31 января включительно.

Фото с сайта администрации города Кургана.