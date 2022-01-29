Курганцев приглашают на праздник Крещения Господня

Праздник Крещения Господня будут отмечать в эту среду, 19 января.

На центральной площади в этот день в 17:00 состоится яркая развлекательная программа. Ансамбль казачьей народной песни «Пострелята», образцовый коллектив студии эстрадной песни «Sofia Love», ансамбль русской песни «Бриченька» Центра русской культуры «Цветень» и вокальная группа «Талисман» исполнят песни. Также курганцы и гости города смогут угоститься горячим чаем из самоваров на углях, сделать фотографии на память с героями мультфильмов - Алёнушкой, Иванушкой и сказочным оленем. Организатором мероприятия выступит Курганский областной Дом народного творчества.

В этот же день, 19 января, в 14:00 в библиотеке имени Куликова состоится литературный спектакль «Пускай ведёт звезда тебя…» по «Рождественским стихотворениям» Иосифа Бродского, сообщили в пресс-службе администрации города. Встреча пройдёт в рамках Арт-проекта «Литературная филармония». В спектакле примут участие Николай Бардин, театральный коллектив «Жар-птица» и образцовый коллектив ансамбль народной песни «Душегреечка» ДМШ № 4.

Фото Николая Пушилина.