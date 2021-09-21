Курганцев приглашают принять участие в субботнике-квесте «Чистые игры»

Чтобы принять участие в субботнике-квесте «Чистые игры», нужно зарегистрировать команду от 2 до 4 человек на сайте проекта.

Всем до одного участникам перед стартом выдадут мешки для сортировки мусора, перчатки, одноразовые маски.

Командам предстоит пройти эко-викторину, очистить территорию от мусора раздельно по категориям: смешанный мусор, пластик, стекло, металл и другие фракции.

По итогам игры победители получат призы от спонсоров и партнёров. Всех участников ждёт пикник с горячим чаем и сувениры. Проект «Чистые игры» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

По информации пресс-службы губернатора, Курганская область также принимает участие во Всероссийском экологическом субботнике, инициатором которого выступило движение «Зеленая Россия». Акция по очистке леса от мусора прошла 16 сентября в лесном фонде Курганского лесничества, близ санатория «Лесники» и деревни Лаптево. Её участники очистили около 20 га соснового бора. Собрано более 220 мешков мусора.

Фото пресс-службы губернатора.