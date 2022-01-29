Курганцев признали активно сотрудничать с управкомпаниями

Областные и городские власти проверили дороги и дворы на предмет расчистки снега и наледи. Проехали по центру Кургана и Заозёрному микрорайону.

Глава города Елена Ситникова отметила, что управкомпании стали работать более активно. Чистят вручную и с помощью техники.

Участники объезда призвали жителей столицы Зауралья взаимодействовать с управорганизациями. Речь идёт о случаях, когда, к примеру,для очистки двора необходимо убрать транспорт. Елена Ситникова подчеркнула, что сделать город чище мы можем только общими силами.

В эти дни на улицах города работают 50 единиц техники. Вывозить снег начнут на следующей неделе.

Глава Кургана объяснила гражданам, как действовать в случае, если они недовольны качеством работы управкомпаний: «Необходимо обратиться в администрацию города, департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент развития городского хозяйства. У нас на сайте и во всех пабликах есть очень удобные ссылки. Мы все обращения отработаем».