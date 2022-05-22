Курганцев призвали отправлять детей в лагеря

В Курганской области второй год действует программа «детского кэшбэка». Родителям возвращается часть стоимости путевки на отдых ребенка в санатории или оздоровительном лагере. Об условиях получения компенсации «Новому миру» рассказал директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

- Первое условие – лагерь должен участвовать в программе «детского кэшбэка», узнать об этом можно на его сайте. И второе – родитель должен провести оплату путевки с банковской карты, подключенной к платежной системе «Мир», - объяснил собеседник нашего издания.

По его словам, возврат части стоимости путевки произойдет после окончания отдыха ребенка. Если это будет загородный оздоровительный лагерь, величина возврата составит 50%. При этом не важно, где будет находиться лагерь, - в Курганской области (они, кстати, все участвуют в данной программе) или в другом регионе России.

Отдельно стоит сказать об отдыхе в загородных лагерях санаторного типа. Там величина компенсации может оказаться 75%, если это будет санаторный лагерь в Курганской области (доплату в 25% делает региональный бюджет). Если же санаторий находится за пределами Зауралья, кэшбэк составит всё те же 50%.

- Программа очень хорошая, в прошлом году ей воспользовалось достаточное большое количество жителей нашей области. Поэтому отправляйте своих детей в лагеря, пусть оздоравливаются! Там свежий воздух, активная программа, хорошее питание и профессиональные педагоги. А самое главное – дети оторвутся от телевизора, электронных гаджетов и компьютеров, получат полноценное общение со сверстниками на природе, - призвал Андрей Кочеров.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.