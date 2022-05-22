Курганцев ждут на бесплатные экскурсии на «Царёвом городище»

В Международный день музеев, который ежегодно отмечают 18 мая, Туристско-информационный центр города Кургана приглашает всех желающих на экскурсии по историческому комплексу совершенно бесплатно!

На экскурсии вы узнаете, кто и в каком году основал первое поселение на реке Тобол, побываете в 18-метровой деревянной сторожевой башне. Здесь вас «встретит» рядовой Сибирского драгунского полка по имени Анисим в полном военном обмундировании. Такими были защитники слободы «Царёво городище» в ХVIII веке. А также увидите макет слободы и уголок

Экскурсии пройдут в комплексе «Царёво городище» по адресу: проспект Конституции, 32А.

В международный день музеев 18 мая музейные учреждения объявляют день открытых дверей, сообщает правительство региона. Так, для всех желающих будет бесплатным вход в художественный, краеведческий музеи, Дома-музеи Декабристов и Кюхельбекера, а также в Музей истории города. Курганцы смогут посмотреть всю экспозицию без ограничений при соблюдении мер санитарной безопасности.

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