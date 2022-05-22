Курганцу помогли сократить затраты на строительство дома на треть

Виктор Болотников вырос и живет в селе Менщиково Кетовского района Курганской области. Работает в строительной компании в областном центре — возводит для курганцев многоэтажные здания. Но сам обзаводиться жильем в городе не захотел. Говорит, шумно и много суеты, нездоровой нервозности.

- То ли дело в родном селе! Простор, река, чистый воздух и, главное, люди — все знакомые и хорошие, - объясняет Виктор.

Молодой мужчина обратился в местный сельсовет. Ему предложили несколько земельных участков — выбрал тот, который недалеко от дома родителей. 15 соток, есть место на дом и огород. Начал строительство, но оно, к сожалению, затянулось.

- Мою семью можно отнести к категории малообеспеченных. Доход у нас с женой невелик, и есть маленький сын. Поэтому строился, можно сказать, на остаток с зарплаты: возникнет — что-нибудь сделаю, а не возникает — откладываю до лучшего времени, - вспоминает Болотников.

«Лучшее время» затянулось на 5 лет. За этот период Виктору удалось только заложить фундамент будущего дома. Однако недавно знакомый ему подсказал, что в регионе действует проект «Русская мечта (Курганская область зовет!)». По нему областной бюджет выделяет застройщикам индивидуального жилого дома 700 тысяч рублей. А самое главное — в качестве субсидии, то есть безвозмездно, безвозвратно (!).

- Я решил: грех не воспользоваться! Обратился в Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию. Мне доступно объяснили, какие нужно документы собрать. Быстренько сделал. Мою заявку рассмотрели за две недели. И однажды вечером - бац! - первые 350 тысяч рублей «капнули» на мою банковскую карту, - рассказывает Виктор Болотников.

На эти деньги он закупил весь недостающий строительный материал. Дело стало за малым — за собственно возведением дома.

- В этом мне помогают батя и братовья. Однако у всех свои семьи, поэтому я решил строиться из пораблоков — укладывать их можно и в одиночку, - выдает пример крестьянской смекалки Виктор.

Будущий дом будет состоять из двух этажей. На первом расположится комната и кухня, на втором — зал и еще что-нибудь (пока не решили с женой). Общая квадратура — около 150 «метров».

Помимо дома глава семейства рассчитывает возвести на участке баню и гараж. А также подсобные постройки для ведения личного подсобного хозяйства — куриц, поросят и так далее.

- На селе, где заработки невелики, без этого сложно прожить. Да и время, которое горожане впустую тратят на проезд, стояние в автомобильных пробках и магазинных очередях, чему-то посвящать надо. Лучше всего — чему-то полезному, тому, что дает осязаемую отдачу, например, в виде свежих куриных яиц и натурального, экологически чистого мяса, - рассуждает Виктор Болотников.

Съехать от родителей и отпраздновать новоселье молодая семья рассчитывает нынешней осенью или следующей весной. Затем из бюджета ей перечислят вторые 350 тысяч рублей. Болотниковы намерены потратить деньги на внутреннюю отделку и мебель, чтобы в новом доме было красиво и уютно жить. И, кстати, уже задумываются о пополнении семейства — в 150-ти «квадратах», считают, жить втроем слишком просторно.

- Хочу братика! Будем с ним помогать папе и маме! - делает заявку сидящий на плече у отца 4-летний Ярослав Викторович.

Глава семейства признает: без субсидии рождение второго ребенка пришлось бы отложить лет на пять. Общую стоимость строительства дома он оценил в 2 млн рублей.

- Мне пришлось бы брать кредит, гасить его, брать новый и так без конца. А помощь областного бюджета помогла сократить наши личные расходы на строительство дома практически на треть от необходимой суммы, - утверждает Виктор Болотников.

Добавим, что выделение субсидии на строительство (приобретение) индивидуального жилого дома было введено в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова. В этом году в связи с удорожанием стройматериалов ее размер по поручению главы региона был увеличен с 500 тысяч до 700 тысяч рублей. И зауральцы начали активно этой возможностью пользоваться.

Отметим, что субсидия выдается частями. Первая половина, 350 тысяч рублей, предоставляется после одобрения пакета документов, поданных застройщиком в АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация». Вторая половина — после предоставления в КИЖК выписки из ЕГРН о постановке дома на кадастровый учет и подтверждающего фотоотчета о подключении строения к коммуникациям.

Субсидии предоставляются в рамках программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области». Программа входит в масштабный региональный проект «Русская мечта (Курганская область зовет!)» https://www.dom.kurganobl.ru .

С условиями предоставления субсидии на строительство (приобретение) индивидуального жилого дома можно ознакомиться на официальном сайте АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» по ссылкам:

https://ipoteka45.ru/lgotnoe-kreditovanie-po-oblastnoj-programme ;

https://www.ipoteka45.ru/component/k2/item/204 .

Там же можно скачать список документов, необходимых для получения субсидии.

Николай Волков.

Фото автора.