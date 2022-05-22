Курганцы голосуют за комфортную городскую среду

Журналистов городских СМИ ознакомили с территориями, лидирующими в конкурсе на благоустройство.

Сейчас первое место по итогам голосования среди курганцевуверенно занимает территория в четвёртом микрорайоне Заозёрного. Это заросший сорным кустарником пустырь вокруг естественного водоёма. Активные жители микрорайона уже давно участвуют в онлай-голосовании по благоустройству города, хотят,чтобы здесь был создан парк.

«От всего посёлка могу сказать, что мы очень рады реализации этого крупного, современного паркового проекта, - говорит активист Заозёрного микрорайона, лидер инициативной группы Анна Лобанова. –В нашем районе большое количество детей, которым необходимо благоустроенное место для активных занятий на свежем воздухе. Пока в Заозёрном мало зон именно для такого времяпрепровождения. Поэтому мы очень ждём, голосуем, очень надеемся на победу».

По словам директора департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрея Плешкова, вопрос по этой территории уже решён. Работы начнутся в ближайшее время и осенью здесь, на пока не ухоженном месте, появится парк отдыха.

«Мы эту территорию запроектировали. Сейчас контракт находится на торговой площадке. В ближайшее время определится победитель, который обустроит парк, - заверил Андрей Плешков. - Здесь будут происходить работы по очистке водоёма, укреплению берега, формированию дорог, пешеходных тропинок. Эта территория была победителем прошлых лет. Сейчас мы предлагаем проголосовать за то, чтобы здесь, на прилегающей территории, была организована площадка для экстремальных видов спорта. Тогда появится законченный комплекс».

В этом году в рейтинге на благоустройство участвуют двенадцать городских территорий. Те из них, которые займут первые два места, начнут благоустраивать в этом году. Долгое время второе место в голосовании удерживала экологическая тропа в микрорайоне Рябково. Сейчас на скорейшее благоустройство вслед за Заозёрным стал претендовать Новосеверный микрорайон, где на участке между домами по улице Луначарского, 2 и Отдыха, 8 тоже есть водоём, ставший домом для множества птиц.В его береговой зоне администрация города уже снесла старые гаражи.

«Выход этой территории на второе место стал для нас неожиданностью, - признаётся депутат курганской городской думы Анастасия Денисенко. – Жители достаточно активно голосуют. Мы очень этому рады. Надеемся, что эта территория и в дальнейшем останется в лидерах. За неё уже проголосовало более двух с половиной тысяч человек».

Ещё одно место, на котором побывала в этот раз группа журналистов и представители мэрии,- территория у аэропорта. В прошлом году здесь высадили аллею серебристых прирамидальных тополей, кусты большого кизильника вдоль дороги, плакучую и куполообразные ивы, сделали общее оригинальное освещение и специальную подсветку деревьев, обустроили тротуары. Сейчас жители микрорайона Вороновкавышли с инициативой создания на свободной территории детской и спортивной площадок, зон отдыха.

«Пока проекта благоустройства этой территории у нас ещё нет, - пояснил директор департамента развития городского хозяйства. - В случае, если она выйдет на одну из лидирующих позиций в рейтинге, мы выслушаем общественное мнение и, прислушиваясь к нему, поймём какое оборудование здесь должно быть установлено в первую очередь. Пока предполагаем, что это будет детское игровое оборудование, воркауты и другие площадки».

В случае победы в голосовании по этой территории проект будет выполнен в следующем году. Но уже сейчас, как сообщил Андрей Плешков, есть меценат, который уже приобрёл оборудование для детской площадки, и оно будет установлено здесь в ближайшее время, независимо от результатов голосования. Место уже согласовано. При этом представители администрации призывают горожан активнее участвовать в голосовании по благоустройству территорий, чтобы совместно делать наш город комфортнее для жизни. Своё мнение можно выразить на платформе 45gorodsredaили на сайте госуслуг, пройдя авторизацию. Голосование продлится до 30 мая.

Константин Сапунов. Фото автора.

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