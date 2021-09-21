Курганцы, нужно высказывать своё мнение и участвовать в жизни страны!

Жители Курганской области подчёркивают, что выборы для них – очень важное событие, пропустить его никак нельзя, они отдают свои голоса за тех кандидатов в депутаты, которым доверяют.

- На выборы я хожу всю жизнь, всю жизнь голосую, потому что это долг гражданина - отдать свой голос. Я считаю, что каждый должен иметь своё мнение и высказывать его. Те, кто не высказывают, не участвуют в жизни страны, - говорит житель города Кургана Сергей Климов, который много лет проработал в правоохранительных органах.

По словам Сергея Климова, воскресенье для похода на выборы они с супругой, которая, кстати, решила привиться от гриппа, выбрали неслучайно:

- У меня такое мнение, что в первый день народа было много, сегодня уже поспокойнее. Очень хорошо, что прийти можно было с пятницы по воскресенье. У всех людей разный график работы, разные планы. В нескольких областях проголосовать можно через интернет, это вообще, я считаю, удобно, особенно для молодёжи.

- Многие желают проголосовать именно в воскресенье, в единый день голосования, в традиционный день. Мы видели, что в первый день голосования, в пятницу, в основном приходили те люди, которые работали, чтобы субботу и воскресенье посвятить своим бытовым нуждам, - добавляет председатель облизбиркома Валерий Самокрутов.

Свои двери для избирателей открыли 949 избирательных участков: 944 - постоянных, пять – находящихся в местах временного пребывания граждан.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.