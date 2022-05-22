Курганцы ознакомятся с «Мозаикой славянского мира»

Специально для постоянных читателей и гостей Юговка подготовила площадку«Мозаика славянского мира. Языки и культура». Праздник стартует в 13:00. Библиотека поделится сокровищами из своих фондов и Музея книги – книжными подборками факсимильных изданий «Свет из глубины веков». Для курганцев и гостей города Юговка проведёт уникальный мастер-класс по каллиграфии: «Русская вязь и буквицы». Также 24 мая все желающие попробуют нарисовать узорнародной домотканой вышивки на мастер-классе «Цветы и птицы».

Подарком для гостей праздника станет выступление артистов Курганского епархиального театра-студии «Образ». Литературный спектакль начнётся в 14:30. Постановка напомнит зрителям о создателях церковнославянского языка, православных проповедниках Кирилле и Мефодии – именно их считают отцами славянской азбуки.

А специалисты регионального центра Президентской библиотеки, действующем на базе Юговки, ко Дню славянской письменности и культуры подготовили новыйаудиоподкаст. На этот раз речь пойдет о редких изданиях, посвященных создателям церковнославянского языка, православным проповедникам, почитаемым как равноапостольные святые, Кириллу и Мефодию. Запись будет доступна 24 мая в 11:00 на сайте библиотеки в разделе «Онлайн-мероприятия».

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