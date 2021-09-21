Курганцы поделились мнением об организации выборов в Госдуму

Валентин Курбатов:

- Очень удобно всё организовано. Проголосовал за положительного, перспективного, с моей точки, товарища. Выборы необходимы, считаю. Главное, что если говорят – «все вместе работаем», то, чтобы и нашу работу и интересы учитывали. А то, что в субботу пришли голосовать, так нам это удобно. Назавтра нас пригласили в сад, на дачу, а вчера день был рабочий, так, что возможность проголосовать сегодня - очень кстати.

Светлана Шумкова:

- Трёхдневное голосование удобно тем, что человек может выбрать день для того, чтобы для принятия участия распланировать свои выходные – уехать за город либо к родственникам, либо просто отдохнуть. Сейчас на участке нет никакого столпотворения, все очень доброжелательны. Нравится, что здесь соблюдены все правила санитарной защиты.

Анатолий:

- Сегодня у меня есть свободное время придти, проголосовать. Голосую за хорошую Россию, за мир. А так про организацию могу сказать, что, нормально всё сделано.

Елена Беклемышева:

- Три дня голосования – это удобно. А что касается процесса, то он мне знаком. Я сама долго была агитатором, поэтому уважаю работу тех, людей, кто сейчас находится на избирательных участках. Их труд стоит уважать. Кроме того мне небезразлично, как будет у нас в городе. Я живу здесь много лет.

Юлия Мкртчян:

- Выборы – это атрибут современного и развитого общества. В надежде на стабильность, на продолжение курса, выбранного в настоящее время, я пришла и проголосовала. Надеюсь, что сделала правильный выбор.

Валерий Пинегин:

- Я прихожу на выборы с 1973 года. Так наше поколение воспитано. А что касается времени голосования – для меня хоть в субботу, хоть в понедельник.

Роза Пинегина:

- Хочу красиво сказать – я пришла голосовать за своё будущее.