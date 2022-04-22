Курганцы приведут в порядок лесополосу у ипподрома

В лесополосе у курганского ипподрома 23 апреля состоятся « Чистые Игры ».

Увлекательные экологические соревнования, основанные на раздельном сборе мусора, пройдут в рамках проекта «Зауральский экологический марафон: от Экодвора до Чистых игр».

Участники игр стартуют вместе и убирают природную территорию. Цель – очистить территорию от мусора и научиться разделять отходы. В ходе игры команды стараются заработать как можно больше баллов. Победители получают призы.

Встречаемся в субботу в 11:00 часов напротив ипподрома, остановка автобуса «Спортбаза». Координаты: 55.388777° 65.395217°. С собой нужно взять смартфон и удобную одежду. Для участия необходимо собрать команду от двух до четырёх человек и зарегистрировать её.

Молодёжный портал Зауралья сообщает, что проект «Зауральский экологический марафон: от Экодвора до Чистых Игр» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

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