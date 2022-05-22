Курганцы пять тысяч раз обратились за помощью психологов детского телефона доверия

На номер детского телефона доверия в 2021 году поступило около пяти тысяч звонков от курганских детей и подростков.

Сегодня, 17 мая, отмечается Международный день детского телефона доверия. В Курганской области номер 8-800-2000-122 работает круглосуточно, звонки на него бесплатны, а обращения – анонимны.

Позвонив по номеру, дети и подростки в любое время получат совет психолога о том, как справиться со сложной ситуацией, и что делать, если существуют сложности в отношениях с родителями, педагогами, одноклассниками, друзьями, первой любовью. Квалифицированные консультации могут получить и родители, если, к примеру, у них испорчены отношения с детьми или они не знают, как помочь ребёнку в решении проблем, сообщили в пресс-службе главы региона.

В Курганской области за последний год на него поступило 4 806 звонков. Подробную информацию о работе номера 8-800-2000-122, а также ответы психологов на самые часто задаваемые вопросы можно узнать на сайте telefon-doveria.ru.

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