Курганцы раскупили все путевки на первую смену в загородные детские лагеря

Через десять дней настанет календарное лето. Для детей это самая счастливая пора – не нужно рано вставать и идти на уроки, можно посвятить время своим любимым занятиям. О том, как будет организован летний отдых зауральских детей, «Новому миру» рассказал директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

- Задача взрослых – создать такие условия, чтобы летний отдых для детей прошел не только приятно, но и полезно. Это касается работы спортивных объектов, учреждений культуры, школьных и загородных оздоровительных лагерей, санаториев, центров дополнительного образования и так далее, - указал Андрей Борисович.

По его словам, такого количества желающих отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях не было последние 10 лет. Все путевки на первую смену давно раскуплены. Возникает нехватка мест даже в лагерях дневного пребывания в областном центре. Но она объясняется тем, что в 10-ти курганских школах будет вестись капитальный ремонт, и нахождение детей вблизи строительной площадки, разумеется, недопустимо.

- Зато через год, когда в этих школах вновь заработают летние лагеря, ребятишки будут содержаться в гораздо лучших условиях, чем до капремонта, - обнадежил директор Департамента образования и науки Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.