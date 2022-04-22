Курганцы распишут огромное пасхальное яйцо прямо на улице

Возле Александро-Невского кафедрального собора 24 апреля стартует традиционный пасхальный фестиваль.

Для курганцев и гостей города на открытых площадках организуют ярмарку, где свои работы представят лучшие мастера декоративно-прикладного искусства и тематические мастер-классы, главным действием которых станет роспись огромного пасхального яйца.

Состоится подведение итогов III Областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир», сообщили в региональном управлении культуры. Также все желающие смогут посмотреть праздничный концерт, на котором выступят лучшие коллективы Курганской области.

Концерт пройдет по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила.

Мероприятия к светлому празднику пасхи продолжатся в ЦПКиО. Там с 24 апреля по 1 мая пройдет пасхальная неделя с участием творческих коллективов и мастеров-ремесленников.

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