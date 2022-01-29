Курганцы сами решат, как должна выглядеть центральная площадь

Курганцев приглашают к участию в обсуждении эскизного проекта благоустройства площади имени Ленина.

Его сформировали на основе предложений горожан и представителей профессиональных сообществ, поступивших в Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений.

Напомним, большинство горожан высказалось за то, чтобы сохранить исторический вид площади и размещённых на ней объектов. Изменения, которые предлагаются, не касаются исторически сложившихся объёмно-планировочных решений площади и ранее размещённых на ней объектов монументального искусства и направлены улучшение существующего пространства.

Свои предложения по данному эскизному проекту можно направлять в Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана по адресу: город Курган, улица Пушкина, дом 83/1, либо на адрес электронной почты dasizo@kurgan-city.ru до 20 февраля.

Фото Николая Пушилина.