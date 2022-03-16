Курганцы сами выберут общественные территории, которые нуждаются в благоустройстве

В Кургане пройдёт онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как и в 2021 году, проголосовать за благоустройство той или иной территории можно будет на единой федеральной платформе на сайте za/gorodsreda.ru либо через портал Госуслуг с 15 апреля по 30 мая, сообщили в пресс-службе администрации города. Участвовать в нем смогут горожане, которым исполнилось 14 лет.

Рейтинговое голосование за объекты благоустройства будет организовано по всей России. В Кургане перечень объектов сформирован:

- общественная территория вдоль береговой линии водоема в районе многоквартирных домов № 2 по ул. Луначарского и № 8 по ул. Отдыха;

- общественная территория в микрорайоне Глинки в районе ул. Полевой;

- общественная территория в районе здания № 9 по ул. Комсомольской в Черемухово;

- второй участок велодорожки вдоль шоссе им. А.В. Тюнина;

- устройство площадки для занятий экстремальными видами спорта в Заозерном;

- экотропа в лесной зоне микрорайона Рябково.

Будут ли какие-то из этих территорий благоустроены в рамках федерального проекта – зависит от активности горожан.

Фото Николая Пушилина.