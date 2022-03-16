Курганцы: «Сегодня Россия восстанавливает историческую справедливость»

Андрей Симоновский, директор МКОУ «Долговская СОШ» Каргапольского района:

«История военного конфликта на Донбассе началась не сегодня. Почти десять лет граждане отказались терпеть «нововведения» киевского режима. Им запрещали изучать свою историю, говорить на русском языке. Фактически при поддержке Запада националистами на Украине была развязана гражданская война. Против мирного населения Донбасса были брошены регулярные войска. Наскоком убить дух Донбасса не получилось, поэтому конфликт перешел в иную фазу. И то, что сегодня в рамках специальной операции наша армия освобождает захваченные националистами территории, на мой взгляд, очень символично. Вскоре мир и порядок вернуться на эту землю!».

Иван Портнов, депутат Курганской городской Думы: «На мой взгляд, сейчас важно восстановить историю возникновения конфликта, которому на самом деле уже почти 100 лет. Сегодня Россия восстанавливает историческую справедливость».

#ZaПрезидента #ZaРоссию #ZaМир