Курганцы скармливают новогодние елки верблюдам

Новогодняя елка даже после праздников может принести пользу. Деревья порадуют питомцев «Страусиной фермы» в Кетовском районе. Хвойные веточки — любимое лакомство кроликов, верблюдов, оленей. Областное управление ветеринарии просит зауральцев присоединиться к акции «Елочка для пользы» и привезти деревья на ферму, чтобы животные получили витамины, которые так нужны зимой.

Такой призыв опубликован на официальном сайте управления ветеринарии по Курганской области. Взамен участники акции могут получить скидки на услуги Кетовской ветеринарной станции. . Кстати, мини-зоопарк «Страусиная ферма» возле села Колташево в Кетовском районе получила лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Ведомство провело проверку и выяснило, что организация, принадлежащая индивидуальному предпринимателю, полностью соответствует необходимым требованиям.