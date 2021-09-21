Курганцы смогут пообщаться с чат-ботом по вопросам вакцинации в Viber

«Чат-бот предоставляет доступ к видео-интервью с врачами и специалистами, дающими экспертное мнение и развеивающими мифы и фейки о вакцинации, дает верифицированную информацию о зарегистрированных в России вакцинах, а также формирует чек-лист рекомендаций Минздрава о том, что стоит и не стоит делать до/после прививки. Все наполнение бота в постоянном режиме обновляется специалистами «Диалога» с опорой на данные стопкоронавирус.рф», - приводит слова генерального директора «Диалога» Гореславского информационное агентство ТАСС.

Чат-бот даёт верифицированные ответы на вопросы о вакцинации против коронавируса. Пользователи могут с его помощью выбрать удобный пункт вакцинации, изучить его график работы, узнать телефон, посмотреть сайт организации и построить маршрут на картах. Он уже доступен в Viber и является продолжением работы АНО «Диалог» по мониторингу ситуации с коронавирусом в рамках информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Мы рады, что в сообществе стопкоронавирус.рф появится еще один канал для информирования россиян о бесплатных прививках. Особенно это важно накануне осеннего подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями», - сообщила сайту АНО «Диалог» генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Фото с сайта pexels.com.