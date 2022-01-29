Курганцы выскажут своё мнение о туристическом коде центра города

Курган готовит заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города.

За основу взят проект, связанный с пребыванием декабристов в Кургане, сообщили в пресс-службе администрации города. Тема очень интересная. С 1830 по 1857 годы в нашем городе проживали 13 участников восстания на Сенатской площади. В городе есть сквер декабристов, обустроенный на месте предполагаемого захоронения декабристов Ивана Фохта и Ивана Повало-Швейковского, действует дом-музей декабристов в усадьбе Нарышкиных. Также в Кургане располагаются дом-музей лицейского друга Александра Сергеевича Пушкина - Вильгельма Кюхельбекера, дом и исторический сквер барона Розена.

Курганцев приглашают принять участие в общественном обсуждении по формированию проекта. Вы можете проголосовать за предлагаемые варианты на сайте либо направить свои предложения на электронную почту dialog@kurgan-city.ru.

Общественное обсуждение будет проводиться до 5 февраля 2022 года.

Принять участие в осуждении можно ЗДЕСЬ.

Фото с сайта администрации города Кургана.