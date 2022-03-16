Курганцы — жителям Донбасса: «Своих не бросаем!»

Вчера через Курган проследовала автоколонна с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» организовала акцию «ДОСААФ России — жителям Донбасса».

- Мы с сопереживанием относимся к беде жителей Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых Россия недавно официально признала. Дети, женщины и старики покидают свои дома и своих родных, потому что оставаться на родине для них сейчас равносильно смерти. И мы не должны оставаться в стороне. Российский народ всегда помогал и будет помогать нуждающимся, - заявил на торжественном митинге исполняющий обязанности председателя Курганского регионального отделения ДОСААФ России, полковник запаса, участник боевых действий на Северном Кавказе Эдуард Лобачев.

Акция «ДОСААФ России — жителям Донбасса» стартовала в Тюмени. После Кургана она пройдет по Челябинской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областям и Республике Башкортостан. В каждом регионе автоколонна будет пополняться новыми грузовиками. В общей сложности организаторы планируют доставить на Донбасс порядка 30 тонн гуманитарной помощи.

- Я надеюсь, что каждый грамм этого груза донесет жителям юго-восточной части Украины наше тепло и любовь. Мы своих не бросаем. Мы объединились и показали всему миру, что Россия — великая страна, жители которой помнят свои корни и чтят память доблестных предков. А самое главное — что мы никогда не склоним голову перед фашизмом, который захватил власть в соседней братской Украине. Мы едины, а потому непобедимы! - заявил председатель Тюменского регионального отделения ДОССАФ России Жаксылык Шайкенов, который лично сопровождает автоколонну с гуманитарным грузом.

Напомним, что с 24 февраля Вооруженные Силы РФ проводят специальную военную операцию по защите независимости ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.