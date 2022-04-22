Курганец призвал власти защитить популяцию ондатры, обитающую на реке Черной

Житель Кургана Сергей Е. написал письмо на региональный портал «Обратись», в котором призвал местные власти защитить популяцию ондатры, обитающую в реке Черная, которая протекает в черте города. Вот что он пишет:

«Здравствуйте, каждое утро проезжаю на работу по участку дороги по проспекту Маршала Голикова, между мостом через речку Чёрная и улицей Родькина, как весна, начинается миграция ондатры из одного водоёма в другой, автомобилисты, почему-то, давят их. Прошу, если возможно, расположить по маршруту информационный щит, чтоб водители не делали этого, либо примите другие меры для охраны ондатры».

Сотрудники портала «Обратись» переадресовали письмо департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и получили для горожанина ответ:

«Сергей Степанович! В связи с Вашим обращением Департаментом гражданской защиты. охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в Администрацию города Кургана в ближайшее время будет направлено письмо об установке по указанному в обращении участку дороги вдоль проспекта Маршала Голикова информационного знака «Дикие животные»».

В департаменте дополнительно сообщили, что миграция ондатры обусловлена естественными циклическими процессами и оказывая какое-либо влияние на прохождение этих процессов можно нарушить целостность экосистемы. Со слов сотрудников ведомства, отлов животных с целью их перемещения в другое место в данной ситуации нецелесообразен как в связи экологией животных, так и в связи с законодательством об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.

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