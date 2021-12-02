Курганмашзавод обновляет грузовой автопарк

В ноябре автотранспортный цех ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) пополнился новыми грузовыми автомобилями, среди которых две «ГАЗели NEXT» и два «ГАЗон NEXT», а также КамАЗ с передвижной ремонтно-механической мастерской (МРМ).

Транспортные средства предназначены для обновления автопарка завода. В частности, замены автомобилей «ГАЗель» и ЗиЛ, которые морально и физически устарели: грузовой подвижной состав на предприятии не менялся почти 15 лет.

«Газели NEXT» и «Газоны NEXT» планируется направить на междугородние рейсы для доставки запасных частей и комплектующих. География путевых маршрутов широкая. Но чаще всего они пролегают через европейскую часть России в Москву и Волгоград. «ГАЗели» грузоподъемностью до трех тонн приобретены с учетом возможности передвижения по городским улицам, тогда как фуры имеют ограничения и обязаны использовать объездные пути для доставки грузов по назначению.

Новый КамАЗ МРМ с передвижной ремонтной мастерской также отправится в междугородние рейсы, но уже в военные части для осуществления ремонтных работ и гарантийного обслуживания спецтехники. Машина оборудована модулем с инструментальной базой, в комплект включено сварочное оборудование. Установлен кран-манипулятор грузоподъемностью до двух тонн, что позволит отказаться от услуг сторонних организаций.

«Обновление автопарка – часть системного плана развития Курганмашзавода, который включает и техническое перевооружение производства, и расширение продуктовой линейки. До конца года завод закупит еще несколько автомобилей. Это будет топливозаправщик, самосвал, а также легковые машины для командировочных разъездов сотрудников гарантийного сервисного центра», – поясняет исполнительный директор предприятия Петр Тюков.

Фото пресс-службы Курганмашзавода.