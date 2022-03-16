Курганская «Акварель» выбилась в лидеры фестиваля социально-трудовой эрудиции

Победителем фестиваля социально-трудовой эрудиции «Хочу! Знаю! Могу!» для ребят с ограниченными возможностями здоровья стала команда «Акварель» Курганской специальной школы-интерната №60.

Финальные состязания прошли в Введенской специальной (коррекционной) школе. В них приняли участие девять команд. Второе место заняла команда «Гончарных дел мастера» Шадринской специальной (коррекционной) школы-интерната №11. Тройку лидеров замкнули ребята из Введенской специальной (коррекционной) школы — команда «Поколение в теме». В финале ребята показывали свои знания и умения в пяти конкурсных турах: «Давай договоримся!», «Помоги мне, Интернет!», «Раз копейка, два копейка…», «Кто жизнью дорожит, тот живёт — не дрожит» и «Дело мастера боится», сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. Эксперт Департамента образования и науки Курганской области Нина Войщева отметила:

- Подобный фестиваль — это хорошая возможность для ребят проявить себя, показать, чему их научили педагоги в школе, пообщаться друг с другом. Главная цель такого мероприятия — помочь особенным детям быть уверенными в себе и самостоятельными в любой ситуации: в жизни, в учёбе и на работе.

Фото из группы Департамента образования и науки Курганской области в соцсети «Вконтакте».