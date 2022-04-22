Курганская библиотека объявила конкурс детского творчества «Это наша Победа!»

Центральная детская библиотека им. Н. Островского при поддержке ФКУ «Военный комиссариат Курганской области» и КРО ООГО «Союз женщин России» проводит городской конкурс рисунков «Это наша Победа!», который пройдёт в рамках Всероссийской акции «Рисуем Победу». Приглашаем детей от 6 до 15 лет принять участие!

Конкурс будет проходить в три этапа с 18 апреля 2022 по 6 мая 2022:

первый этап (18.04.2022 г. – 27.04.2022 г.) – предоставление конкурсных работорганизатору;

второй этап (28.04.2022 г. – 04.05.2022 г.) – голосование за понравившиеся работы;

третий этап (06.05.2022 г.) – подведение итогов и награждение.

Организатор оформляет выставку-голосование конкурсных работ участников в ЦДБ им. Н. Островского, где любой посетитель библиотеки сможет проголосовать за понравившуюся работу. Также проголосовать можно в группе библиотеки в ВКонтакте «Детская библиотека им. Н. Островского, Курган» https://vk.com/cdb.kurgan, отправив личное сообщение с номером конкурсной работы, с пометкой «конкурс «Это наша Победа!»

Для участия в конкурсе необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных участников (см. Приложение 1), и отправить его по адресу электронной почты: ostrovsky@cbs-kurgan.com , или на страницу ВКонтактеhttps://vk.com/cdb.kurgan или принести по адресу: ул. Ленина, д. 4.

Победители определятся путем подсчета голосов. Победители награждаются грамотами и призами, остальные участники получают сертификаты.

Организатор оставляет за собой право дополнительного поощрения участников конкурса.

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