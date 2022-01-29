Курганская епархия активно ведёт духовное просвещение горожан

В прошлом году проект «Зауральский центр духовно-нравственного развития личности» стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2021». Конкурс проводился под эгидой Русской Православной Церкви. Общая сумма гранта составила порядка семисот шестидесяти тысяч рублей. Реализация проекта шла с августа прошлого года. Базовыми направлениями стали экологическое, культурное, информационное и духовное просвещение.

«На средства гранта мы закупили оборудование – проектор, экран, компьютер, акустическую систему, телевизор, магнитные доски, - рассказывает руководитель проекта, пресс-секретарь главы Курганской митрополии Михаил Насонов. - Это всё необходимо для того, чтобы по самым современным меркам вести просветительскую деятельность. В том числе мы здесь проводим различные онлайн встречи. Недавно организовывали трансляцию из Москвы. Наш центр - действительно масштабная база просвещения».

В зале центра проходят лекции, собрания, концерты, кинопросмотры. Здесь работает общедоступная библиотека с книгами духовно-нравственного содержания, среди которых есть и уникальные издания. Библиотечный фонд более двух тысяч экземпляров. Расположен епархиальный просветительский комплекс в самом центре города. Его адрес – улица Пичугина, 15 строение №1, к входу надо пройти со стороны улицы Советской между зданиями художественной школы и Центра народного творчества и кино. Многим курганцам этот путь уже хорошо знаком.

«В рамках гранта мы провели несколько лекториев по духовно-информационной безопасности и два учебно-практических курса для детей по экологии и этикету, - говорит Михаил Насонов. - Общая аудитория курсов составила порядка ста пятидесяти человек».

На практике организаторы проекта «Зауральский центр духовно-нравственного развития личности» активно ведут экологическую деятельность. Для этого они объединяют в своих рядах защитников природы разных возрастов и убирают от мусора пригородные леса, места отдыха горожан. До наступления зимы успели четыре раза выехать на такие акции. Среди мероприятий, которые проводит центр – организация творческих конкурсов, посещение городских музеев, просмотр тематических кинофильмов с обсуждением на кинолектории «Доброе кино».

«Мы старались подобрать не только узко-православные фильмы. Стремились просмотреть и обсудить киноленты самого разного содержания, - рассказывает заместитель главы отдела по работе с молодёжью Курганской епархии иерей Дмитрий Жернаков. – Это и документальные и художественные фильмы, в том числе и голливудские или про Октябрьскую революцию. Смотрели, обсуждали, приходили к совместным выводам об истории, культуре, духовном возрастании человека».

В рамках реализации проекта Курганскую область посетили известные эксперты и лекторы: президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин, российский религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, руководитель миссионерского отдела Архангельской епархии, педагог и публицист протоиерей Евгений Соколов. Они провели более пятнадцати лекций и семинаров. Слушателями стали представители силовых структур, органов власти, родители, педагоги, студенты, представители духовенства. Всего порядка тысячи человек. Темы лекций касались проблем духовной и информационной безопасности, культуры, воспитания. Сейчас «Зауральский центр духовно-нравственного развития личности» продолжает свою просветительскую работу и приглашает к участию всех, кто заинтересован в процессе, который обозначен в названии этого проекта.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.