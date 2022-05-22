Курганская «Молодёжка ОНФ» помогает погорельцам разбирать завалы

Уже второй день в Курганской области погорельцам помогает команда Путина – «Молодёжка ОНФ». Добровольцы из пяти регионов страны начали разбирать завалы на участках в СНТ «Малиновка». Основная задача – помочь людям очистить территорию от строительного мусора, демонтировать сгоревшие постройки, установить новые ограждения.

Среди тех, кому добровольцы уже оказали помощь – пенсионерка Алевтина Кучеренко. Как рассказала женщина, дачный участок в «Малиновке» у нее с супругом появился более 30 лет назад, с тех пор они регулярно приезжают в СНТ, часто живут на даче. 28 апреля огонь полностью уничтожил дом и постройки на территории участка. Помощи в разборе завалов пожилым людям ждать не от кого, самим справиться с такой работой нелегко. Поэтому приезду команды «Молодёжки ОНФ» супруги очень рады.

- Дача в «Малиновке» у нас появилась еще в 1987 году, спустя пять лет мы построили здесь дом. За один день огонь все уничтожил. От дачи осталась одна труба. Теперь нужно убрать мусор. Нам самим уже тяжеловато это сделать. Мужу 81 год, мне поменьше. Собрали все силы и начали работать, и вдруг к нам подошли молодые люди, сами предложили помощь. Это было очень неожиданно, радостно и приятно! Конечно, мы согласились. Такие активные ребята, стараются, трудятся. Молодцы! Спасибо вам большое, что не бросили пенсионеров, - поделилась Алевтина Кучеренко.

На ее участке добровольцы разобрали баню, очистили фундамент дома, собрали и вынесли 5 кубометров мусора.

Работы по помощи погорельцам стартовали 17 мая и продлятся до 26-го числа, уточняет пресс-служба Регионального штаба ОНФ в Курганской области.

Фото пресс-службы Регионального штаба ОНФ в Курганской области.