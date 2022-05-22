Курганская область отправила Донбассу семь фур и три вагона гуманитарной помощи

Губернатор Вадим Шумков поблагодарил жителей региона, присоединившихся к сбору гуманитарной помощи Донбассу: «Время помогать тем, кому тяжело. Небольшая Курганская область отправила Донбассу уже семь фур и три вагона гуманитарной помощи. Собрали 3 млн рублей для приобретения товаров и лекарств первой необходимости детям. Помогаем и будем помогать. Молодцы, земляки. Горжусь вами».

Отметим, что к сбору помощи присоединились как крупные предприятия и организации, так и представители малого и среднего бизнеса, общественники и просто отзывчивые жители области.

В пресс-службе главы региона сообщили, что пункты сбора работают во всех городах, районах и округах в центрах социальной защиты, региональных учреждениях профобразования.

В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания с длительным сроком хранения, средства личной гигиены, посуду и вещи первой необходимости.

Фото Николая Пушилина.

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