Курганская область получила из резервного фонда дополнительные деньги

Дополнительные федеральные средства в объеме 30 млрд рублей, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», доведены 84 субъектам страны. Соответствующие соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов уже заключены между Росавтодором и регионами. Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда в соответствии с распоряжением федерального правительства.

Курганской области выделено 140 миллионов рублей. На эти средства выполняется ремонт участков улиц Ленина, Р. Зорге, К. Маркса, Свободы, Перова, шоссе Тюнина в городе Кургане. На них расположены социальные объекты, отмечается высокая интенсивность движения. В план работ вошел также участок региональной дороги в районе села Чесноки Кетовского района, протяженностью 3,5 километра.

«Дополнительные финансовые поступления на ремонт дорог – это очень ценное подспорье в условиях многолетнего недофинансирования дорожной отрасли. Выбранные объекты важны для обеспечения транспортной доступности, мы сможем привести их к нормативу уже в текущем году, что благоприятно скажется на пропускной способности дорог и безопасности движения», - отметила директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

Работы уже начались, сдать дороги в эксплуатацию планируется в октябре.

Напомним, Курганская область получила ряд трансфертов на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в 2021 году на мероприятия дорожного нацпроекта региону выделили 801,7 млн рублей. На эти средства в нормативное состояние будет приведено 8 объектов, в том числе завершена реконструкция путепровода по проспекту Машиностроителей в городе Кургане. Протяженность дорожных работ с участием данного финансирования составляет 39 км. Работы выполняются в соответствии с календарным графиком, на сегодняшний день отставаний нет.

Общий объем дорожного фонда Курганской области составляет 7,6 млрд.рублей, объём работ – 423 км региональной и местной дорожной сети, в том числе 350,8 км – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото Николая Пушилина.