Курганская областная библиотека приглашает на акцию памяти

3 декабря Юговка проведёт акцию «День неизвестного солдата» с участием представителей Государственного архива социально-политической истории Курганской области, Курганской областной Думы, областного военкомата, Российского военно-исторического общества, ветеранов боевых действий, кадетов учебных заведений.

День Неизвестного солдата - памятная дата в России, с 2014 года её ежегодно отмечают 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами. В этот день в 1966 году, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесён и торжественно захоронен у стены Московского Кремля.

На памятной встрече будут предоставлены презентации патриотических проектов, прозвучат рассказы о наших земляках-героях, о событиях Великой Отечественной войны. О коллекции, посвящённой Второй мировой войне, расскажет руководитель курганского регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Римма Насырова. Она обратит внимание на доступные в настоящее время уникальные ресурсы – копии архивных документов. Всего таких документов в электронных фондах Президентской библиотеки более 5500. Многие из представленных материалов лишь недавно были рассекречены и публикуются впервые. Также сотрудники Юговки покажут документальный фильм из фондов Президентской библиотеки о предпосылках Второй мировой войны.

Письма фронтовиков - это один из главных источников, который может рассказать многое о людях, и о том, что они чувствовали и испытывали на войне. На памятной акции будут зачитаны письма зауральца - участника Великой Отечественной войны Евгения Петровича Баландина. Его последнее послание датировано 22 февраля 1943 года.

Во время акции памяти произойдёт передача личного дела нашего земляка, офицера Денисова из областного военкомата в Государственный архив социально-политической истории Курганской области, где хранятся все подлинники документов, фотографии, письма, дневники участников Великой Отечественной войны.

Посетители познакомятся с сайтом «Память Зауралья». Сотрудник Центра общественного доступа к информации Оксана Корнилова расскажет о Книге памяти и о работе сайта, на котором можно найти информацию о погибших и пропавших без вести участниках Великой Отечественной войны.