Курганские аграрии в 2021 году приобрели технику на 3,2 млрд рублей

С начала года сельхозтоваропроизводители Курганской области приобрели технику на сумму свыше 3,2 млрд руб. (за аналогичный период 2020 года 2,68 млрд руб.). В том числе по лизингу на 469 млн. рублей (115%). Агентство технологического развития Курганской области перечислило хозяйствам субсидий на возмещение части затрат по лизингу техники и оборудования на сумму 132 млн рублей.

За три истекших квартала сельскохозяйственные предприятия Курганской области всех форм собственности приобрели: 137 тракторов (в 2020 году 123), 36 посевных комплексов (в 2020 году 22), а также 69 зерноуборочных комбайнов и прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Самыми популярными моделями тракторов стали «МТЗ» и «Кировец».

Вся техника приобретена в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Курганской области».

«Цифры говорят сами за себя: мы видим рост и по количеству закупленной техники и по суммам, затраченным на ее приобретение. Работа в этом направлении будет продолжаться с привлечением всех имеющихся мер господдержки», - отметил заместитель директора Департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.