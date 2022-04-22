Курганские бизнесмены могут влиять на учебные программы колледжей

В собственности Курганской области находятся 16 колледжей (бывших техникумов). За последнюю пару лет их учебные программы максимально приблизили к потребностям реальной экономики региона. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков, выступая на заседании расширенного открытого совета по развитию предпринимательства в Курганской области.

По словам главы региона, двери каждого колледжа открыты для тех, кто хочет, чтобы учебное заведение готовило кадры для его предприятия. Для этого необходимо выполнить три действия.

- Первое – это войти в Наблюдательный совет колледжа. Второе – принять участие в аттестации преподавателей учебного заведения. И третье – вместе с руководством колледжа и Департамента образования и науки Курганской области скорректировать под себя учебный план и образовательную программу данного колледжа, - объяснил алгоритм губернатор.

По словам Вадима Шумкова, если бизнесмен видит, что ему необходимо конкретное количество сотрудников конкретной специализации, он вправе поставить задачу по их подготовке перед руководством колледжа, и оно обязано эту заявку своевременно отработать.

- Если руководство колледжа будет отказывать или выказывать непонимание, нужно сразу обращаться в департамент образования и правительство Курганской области – мы «поправим» коллег. Ежегодно областной бюджет направляет на подготовку каждого учащегося колледжа от 70 до 150 тысяч рублей. И мы вправе получать за эти деньги качественно подготовленного специалиста. Вся система профессионального образования Курганской области должна работать на нужды экономики региона, - заявил Вадим Шумков.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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