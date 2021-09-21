Курганские больницы получили 13 новых санитарных машин

В Курганскую область поступили 13 новых санитарных машин. Сегодня, 16 сентября, они были переданы центральным районным больницам и больницам скорой медицинской помощи городов Курган и Шадринск. Например, Курганская БСМП получила три автомобиля.

- Парк «скорых» очень востребован. Много машин попадает в аварии. Есть парк старых машин, которые готовы к списанию. Поэтому мы очень рады появлению новых автомобилей, - сообщила «Новому миру» главный врач Больницы скорой медицинской помощи г. Кургана Вероника Евдокимова.

По её словам, БСМП обслуживает не только Курган, но и прилегающие территории Кетовского района. Ежедневно на приезд «скорой» поступает примерно 500 вызовов. На линию выходит три десятка машин. Количество вызовов на каждую варьируется.

- Если это линейная бригада, то она обслуживает от 20 до 30 вызовов в день. Если ковидная – от 10 до 15-ти. А если реанимационная – в зависимости от ситуации, - уточнила Вероника Евдокимова.

Отметим, что обновление автопарка стало возможным благодаря реализации национальных проектов и федеральных программ. Качеству оказания медицинской помощи населению государство уделяет повышенное внимание. Значимость этого стала особенно очевидна в последние два года, когда нагрузка на здравоохранение из-за пандемии коронавируса возросла.

- Автопарк службы скорой медицинской помощи в Курганской области включает в себя 132 автомобиля. Сто из них каждый день выходят на линию. На протяжении последних лет велась поэтапная модернизация автопарка. Сегодняшние 17 единиц новой техники позволили завершить её на 100%, - заявила «Новому миру» заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

Добавим, что помимо машин скорой медицинской помощи на дежурстве находятся ещё бригады неотложной медицинской помощи. По федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения поликлиники Курганской области в текущем году получили 78 новых автомобилей.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.