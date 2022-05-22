Курганские депутаты готовы внести изменения в законы об экологии

В основном законе страны, Конституции РФ, закреплено право каждого человека на благоприятную окружающую среду, получение достоверной информации о ее состоянии, возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу экологическими правонарушениями. Об этом участникам II Экологического научно-общественного форума Зауралья, который сейчас проходит в городе Кургане, напомнил председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.

- Реализация государственной политики в данной сфере – одно из важнейших направлений в деятельности федеральных и региональных органов власти. Курганская областная Дума совместно с коллегами из Государственной Думы РФ, сенаторами от нашего региона проводит большую законотворческую работу, направленную на обеспечение улучшения экологической ситуации в стране и в Зауралье, - указал спикер регионального парламента.

По его словам, в настоящее время депутаты областной Думы рассматривают проекты внесения изменений в региональные законы. Среди них законы «О недропользовании», «Об охране окружающей среды», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Последние трагические события, связанные с повышенной пожароопасной ситуацией и значительным материальным ущербом от пожаров, во многом стали результатом безответственной и даже преступной позицией некоторых наших граждан. К сожалению, нанесен невосполнимый ущерб как населенным пунктам, населению, так и природе, - констатировал Дмитрий Фролов.

Он считает, что необходимо повышать вовлеченность граждан и общественных организаций в решение экологических проблем, в охрану окружающей среды. В свою очередь, доверие органов власти к инициативам граждан и партнерство с общественными экологическими движениями – это очень важное условие поступательного развития региона, указал спикер зауральского парламента.

- Курганская областная Дума готова работать вместе с вами и открыта для любых форматов взаимодействия. Уверен, что наш Экологический форум предоставит прекрасную возможность для такого диалога, - убежден Дмитрий Фролов.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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