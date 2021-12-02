Курганские госавтоинспекторы ограничили движение автобусов

Сегодня Госавтоинспекция региона ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.

Это связано с возникновением реальной угрозы безопасности дорожного движения. Осадки в виде дождя, температура воздуха от -1 до -3 градусов, образованием зимней скользкости послужили причиной ограничений.

В настоящее время сотрудники ГИБДД контролируют состояние проезжей части автомобильных дорог региона, дорожно-эксплуатационные организации принимают меры по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии дорог.

О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно.

Госавтоинспекция региона обращается к зауральцам с просьбой отказаться от поездок на автомобильном транспорте.

В случае нештатной ситуации на дороге звонить в дежурную группу ОБДПС ГИБДД по телефону 25-64-90, либо 102, либо на единый номер вызова службы экстренного реагирования 112.

Напомним, синоптики прогнозируют в Зауралье с 1 по 6 декабря оттепель с усилением ветра, при порывах до 15 метров в секунду, смешанными осадками, гололедно-изморозевыми отложениями.