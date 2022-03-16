Курганские кондитеры отправили жителям Донбасса пряники

Курганская кондитерская фабрика «Сдобушка» передала жителям Донбасса несколько коробок свежих пряников с разными вкусами. Вместе с другими грузами они поступят на юго-восток Украины в рамках гуманитарной акции, организованной ДОСААФ России. Акция призвана поддержать население Донецкой и Луганской народных республик, которое восемь лет страдало от неонацистского режима официального Киева, но теперь получило защиту со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации.

- Нам очень жалко простых людей, которые страдают и гибнут от рук горстки фашистов, захвативших власть на Украине и почему-то решивших, что могут вершить судьбу братского нам народа, - признался «Новому миру» представитель кондитерской фабрики «Сдобушка» Евгений Кайгородов.

На призыв ДОСААФ принять участие в гуманитарной акции откликнулись и другие предприятия Курганской области. Одни из них предоставили собственную продукцию, а другие — денежные средства, на которые были закуплены продукты питания долгосрочного хранения: консервы, крупы, макаронные изделия и прочие.

- Никакие иностранные пропагандистские уловки и фейки не вытравят из сознания некогда единого славянского народа убеждение, что мы едины, у нас общие исторические корни и общая судьба, - заявил на торжественном митинге, посвященном отправке гуманитарной помощи, председатель Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов Курганского областного Совета ветеранов Юрий Черкащенко.

Добавим, что акция «ДОСААФ России — жителям Донбасса» стартовала вчера в Тюмени. После Кургана она пройдет по Челябинской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областям и Республике Башкортостан. В каждом регионе автоколонна будет пополняться новыми грузовиками. В общей сложности организаторы планируют доставить на Донбасс порядка 30 тонн гуманитарной помощи.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.